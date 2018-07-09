Во Владивостоке замечен личный самолет Ким Чен Ына

В понедельник в аэропорту Владивостока заметили самолет, принадлежащий Ким Чен Ыну. По сообщению информагентства Yonhap из Южной Кореи, лайнер пробыл здесь около 3 часов, а затем направился в Пхеньян.
Издание, ссылаясь на свои источники, пишет о том, что на борту, возможно, находились чиновники из команды Ким Чен Ына. Российский город они могли посетить для того, чтобы начать подготовку к предстоящему визиту северокорейского лидера в сентябре. Во Владивостоке будет проходить Восточный экономический форум.
О нахождении в самолете самого Ким Чен Ына информации нет. Об этом сообщает ТАСС.
Во время визита в Пхеньян Сергей Лавров, глава российского МИДа, пригласил лидера Северной Кореи посетить Восточный экономический форум. Официального ответа от Пхеньяна российская сторона пока не получила.
Ранее "Правда.Ру" писала, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал главе Российской Федерации личное послание. Его Путину вручил председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.
Во время встречи с представителем Корейской Народной Демократической Республики Владимир Путин подтвердил свое приглашение Ким Чен Ына в Москву. Президент России попросил Ким Её Нама передать приглашение северокорейскому лидеру.
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