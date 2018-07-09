Будет война? Сирийское ПВО сбило самолет Израиля

Самолет ВВС Израиля ударил по базе Тифор, находящейся в провинции Хомс. Во время отражения бомбардировки система противовоздушной обороны Сирийской арабской республики (САР) сбила воздушное судно. Об этом сообщает "Life" со ссылкой на местное информагентство SANA.

Фото: facebook.com/IsraeliAirForce.EN

"Системы ПВО отразили агрессию Израиля, сбив некоторое количество ракет и подбив один из атакующих самолётов", - приводит портал выдержки из сообщения агентства.

В результате атаки на авиабазу никто не пострадал.

Остальные самолеты после ответа на атаку покинули воздушное пространство Сирии.

Ранее "Правда.Ру" писала, намерение России поставить в Сирию зенитно-ракетные установки С-300 вызвало настоящую истерику в Израиле. Министр Обороны еврейского государства Авигдор Либерман заявил, что его страна будет уничтожать комплексы С-300 в Сирии, в случае если они будут представлять угрозу для самолетов его страны."Если кто-либо будет стрелять по нашим самолетам, мы его уничтожим", - пригрозил он.