Будет война? Сирийское ПВО сбило самолет Израиля

Самолет ВВС Израиля ударил по базе Тифор, находящейся в провинции Хомс. Во время отражения бомбардировки система противовоздушной обороны Сирийской арабской республики (САР) сбила воздушное судно. Об этом сообщает "Life" со ссылкой на местное информагентство SANA.
"Системы ПВО отразили агрессию Израиля, сбив некоторое количество ракет и подбив один из атакующих самолётов", - приводит портал выдержки из сообщения агентства.
В результате атаки на авиабазу никто не пострадал.
Остальные самолеты после ответа на атаку покинули воздушное пространство Сирии.
Ранее "Правда.Ру" писала, намерение России поставить в Сирию зенитно-ракетные установки С-300 вызвало настоящую истерику в Израиле. Министр Обороны еврейского государства Авигдор Либерман заявил, что его страна будет уничтожать комплексы С-300 в Сирии, в случае если они будут представлять угрозу для самолетов его страны."Если кто-либо будет стрелять по нашим самолетам, мы его уничтожим", - пригрозил он.
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