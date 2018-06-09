Дипломаты предупредили: похоже, ВСУ готовят Донбассу войну

В Донбассе снова возросла напряженность, чему способствовали Вооруженные силы Украины. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

Комментарий в связи с происходящим опубликовал Департамент информации и печати ведомства. Событие имеет определенный контекст в свете предстоящей 11 июня встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в Берлине.

На данной встрече министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен потребовать немедленно восстановить статус-кво в селах Золотое и Петровское в Донбассе.

В комментарии МИДа России отмечается, что ВСУ нарушают в грубой форме договоренности о разведении сил и средств сторон. "Украинские силовики интенсивно укрепляются в населенных пунктах Золотое и Петровское, откуда ими и ополченцами Донбасса осенью 2016 года были отведены войска и техника", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что украинская сторона, не предлагая жителям юго-востока никаких политических гарантий, провоцирует напряженность на линии соприкосновения, "ужесточает экономическую, торговую и транспортную блокаду региона".

Как ранее сообщала "Правда.Ру", несмотря на Минские соглашения, и Донецк, и Луганск продолжают получать смертельные "приветы" со стороны украинских соседей.

6 июня Совет Безопасности ОНН принял заявление, осуждающее нарушение режима прекращения огня и применение запрещенных Минскими соглашениями вооружений в Донбассе. Но теории теориями, а между тем кровь в Донбассе продолжает литься.

Читайте также:

Донбасс ждет летнего обострения у ВСУ

Россия поможет Донбассу в войне с Украиной "по-тихому"

Трамп и Порошенко начинают войну в Донбассе

Путин пообещал Донбассу помощь - военную и в России