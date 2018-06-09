Ким Чен Ын летит в Сингапур с тоннами продуктов и машинами

В воскресенье в Сингапур прибудет ИЛ-76. Самолет, по слухам, доставит продукты питания для северокорейского лидера Кем Чен Ына. Напомним, 12 июня в Сингапуре состоится встреча лидера КНДР и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Как сообщают сингапурские средства массовой информации, в аэропорту самолет из Северной Кореи будут ожидать машины с охладительными установками для перевозки продуктов с малым сроком хранения.

Этим же самолетом в Сингапур будут доставлены автомобили класса люкс Mercedes Benz, что войдут в кортеж северокорейского лидера. Сам Ким Чен Ын будет передвигаться на автомобиле BMW 7, который опередил остальной груз и уже пребывает в Сингапуре.

С Ким Чен Ыном в Сингапур приедет многочисленная северокорейская делегация — в ее состав войдет более ста человек.

Северокорейский лидер может прибыть в Сингапур на самолете Air China или же ИЛ-62. Отметим, что последний самолет достаточно старый, и практически наверняка ему придется делать посадку для дозаправки в Пекине, столице Китая.

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