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В Туркмении в "Ночь предопределения" помилованы свыше 600 заключенных

Мир

В Туркменистане ежегодно проводится акция помилования осуждённых, речь идет о тех из них, кто раскаялся и готов начать новую жизнь. Событие имеет религиозную подоплеку. Оно связано со священной для мусульман ночью Гадыр Гиджеси (предопределения), каковой считается  27-я по счету ночь священного месяца Рамадан. В нынешнем году на свободу по этому случаю выйдет 611 человек. Указ об этом подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

В Туркмении в

Глава государства также поручил руководителям велаятов (областей), этрапов (районов) и городов позаботиться о трудоустройстве выходящих на свободу граждан. Он пожелал тем, кому выпал второй шанс, усердно работать и вносить свой посильный в жизнь страны.

В исламе считается, что в Ночь предопределения - Лейлят-аль-Кадр (Гадыр Гиджеси) - в 610 году началось продолжавшееся в течение 23 лет ниспослание Аллахом Корана пророку Мухаммеду. Считается, что эта ночь наполнена добром и миром. И хорошие дела, совершенные в это время, ценятся больше, чем в иное другое.

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Темы ислам тюрьма заключенный помилование Туркменистан
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