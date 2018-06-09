В Китае выпущен тест на знание России, Путина и дружбы РФ и КНР

Фото: kremlin.ru

Китайское центральное телевидение в своем мобильном приложении запустило интересный тест. По словам создателей, выход приложения приурочен к визиту лидера Российской федерации Владимира Путин в Поднебесную. С помощью данного мобильного приложения все желающие смогут испытать свои силы в знании истории и географии России, биографии ее президента и событий, связывающих Путина и Китайскую народную республику.

Суть теста состоит в следующем. За минуту пользователям предлагается ответить на восемь вопросов. Вопросы разной сложности и характера, но все они так или иначе касаются одного — Российской федерации и ее взаимоотношений с Китаем. Одним из самых любопытных заданий является вопрос о правильном произношении имени и фамилии российского президента.

В том случае, если пользователь ответил на все вопросы верно, приложение удостаивает его звания "настоящего знатока Российской федерации".

Напомним, что Владимир Путин будет находиться в Китае с рабочим визитом с 8 по 10 июня. В первый день пребывания российского лидера в стране Си Цзиньпин, китайский государственный и политический лидер, вручил Путину орден Дружбы Китая. Китайский лидер отметил, что Владимир Путин "полностью достоин этой награды". Си Цзиньпин также назвал президента России другом, что вызывает любовь и уважение китайского народа.

Отметим, что Владимир Путин стал первым иностранцем, что обладает этой почетной наградой.

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook