Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Индийцы насмерть замучали павлина ради селфи

Мир

В городе Джалпайгури Западного Бенгала местные жители довели до смерти павлина, пытаясь сделать с ним селфи. Птица случайно залетела в жилой район.

Индийцы насмерть замучали павлина ради селфи. 387918.jpeg
Фото: CEN

Редкое животное произвело большое впечатление на индийцев. Они захотели сделать фотографию вместе с павлином и, чтобы кадр получился более эффектным, начали дергать птицу за ноги, пытаясь заставить распустить хвост. Также они вытаскивали перья.

Об инциденте сообщили в полицию. Сотрудники забрали павлина у местных жителей, но птица скончалась по пути в участок. Ее тело отдали защитникам диких животных. Сейчас проводится расследование случившегося.

Почему индийцы так жестоко обошлись с птицей, неясно, ведь павлин - это национальный символ страны.

Однако это не первый случай, когда люди мучают животных ради фотографии. В Испании жертвой любителей удачных снимков стал детеныш дельфина. Это случилось на одном из пляжей. Дельфиненок потерял маму и случайно оказался на мелководье. Туристы вытащили детеныша из воды и начали фотосессию. Зоозащитники прибыли на пляж уже через 15 минут, но животное спасти не удалось. 

 

Насколько умны президенты США? ФОТО
 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook
Темы Индия селфи павлин природа животные редкая птица зоозащитники
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир
Россию опять обвиняют в сфабрикованных убийствах
Как заработать
Государство тряхнет старину
Украина
Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ
Читательский топ
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Как Россия ответит на унижения от шведского премьера
Россия ответила Ефремову на предложение отдать Крымский мост
Украинские фанаты готовят жуткую провокацию на ЧМ-2018
Власти ДНР назвали честную цифру потерь в Донбассе
Новости Все >
В Москве встанут на маршруты беспилотные трамваи
Армия США готовит ракеты для удара по России
Сегодня в Москве ожидается опасная для психики погода
Индийцы насмерть замучали павлина ради селфи
В Москве пойман маньяк, заколовший школьницу в сердце
Глава Ингушетии приказал найти недовольных выборами
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс

Российский публицист Захар Прилепин попросил у президента страны Владимира Путина охарактеризовать ситуацию и планы украинских властей в отношении  ЛНР и ДНР.

Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Как Россия ответит на унижения от шведского премьера
Политика
Как Россия ответит на унижения от шведского премьера
Общество
Россия ответила Ефремову на предложение отдать Крымский мост
Россия
Украинские фанаты готовят жуткую провокацию на ЧМ-2018
Общество
Россия ответила Ефремову на предложение отдать Крымский мост

Россияне Родиной не торгуют.

Россия ответила Ефремову на предложение отдать Крымский мост
Патриарх Кирилл предупредил об язычниках в спецназе и спорте
Общество
Патриарх Кирилл предупредил об язычниках в спецназе и спорте
Политика
Как Россия ответит на унижения от шведского премьера
Мир
Украина озабочена потерей Одессы по сценарию Донбасса
Культура
Скончался знаменитый Лёнька из "Любови и голубей"

Актер Игорь Лях, сыгравший роль Лёньки в знаменитой комедии Владимира Меньшова, "Любовь и голуби", умер на 56-м году жизни.

Скончался знаменитый Лёнька из "Любови и голубей"
Почему Трамп потребовал вернуть Путина в G8 - мнения
Политика
Почему Трамп потребовал вернуть Путина в G8 - мнения
Политика
Чичерина ставит вопрос: ФИФА в гостях у России или наоборот?
Общество
Патриарх Кирилл предупредил об язычниках в спецназе и спорте
Игорь Буккер Государство тряхнет старину Игорь Буккер Любовь Степушова США - КНДР: Путина признали закулисным игроком Любовь Степушова Сергей Лебедев Недовольных ценами на бензин приглашают лечь на рельсы Сергей Лебедев
Комментарии
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Константин Боровой: русские не понимают, что Крымский мост придется снести
Россия ответила Ефремову на предложение отдать Крымский мост
Россия ответила Ефремову на предложение отдать Крымский мост
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
Дома по стандартам реновации начнут строить в конце года
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Украинские фанаты готовят жуткую провокацию на ЧМ-2018
Украинские фанаты готовят жуткую провокацию на ЧМ-2018
Рассекречено: в 2014 году Януковича должны были сжечь заживо
G7 - всё: как фрик Трамп преображает мир
Сенсация на украинском ТВ: приказ сбить MH-17 отдал Порошенко
В продолжение темы: какие у нас импортные пошлины на американские товары?
Открытие 12-летней девочки: все американские президенты - родственники Елизаветы II
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Путин предупредил: Украины не станет в случае атаки на Донбасс
Зачем "фейкометы" снова обвинили Россию в убийстве мирных сирийцев
Россию опять обвиняют в сфабрикованных убийствах
Почему Трамп потребовал вернуть Путина в G8 - мнения
Как Россия ответит на унижения от шведского премьера
Мир
Россию опять обвиняют в сфабрикованных убийствах

Россию снова обвиняют в жертвах среди мирного населения Сирии. На этот раз организация под названием "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека".

Россию опять обвиняют в сфабрикованных убийствах
Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ
Украина
Как болтливая жена спасла Бабченко от СБУ
Россию, Китай и США ждет горячая война за ледяную Арктику
Мир
Россию, Китай и США ждет горячая война за ледяную Арктику
G7 - всё: как фрик Трамп преображает мир
Мир
G7 - всё: как фрик Трамп преображает мир
Старый натовский Перкун запрягает козлов
Мир
Старый натовский Перкун запрягает козлов
"Все беды России от недостатка ума и суверенитета"
Мир
"Все беды России от недостатка ума и суверенитета"
Австрия как взлетная полоса для Путина в Европу
Евросоюз
Австрия как взлетная полоса для Путина в Европу
Washington Post: Йемен надо уничтожить, чтобы спасти
США и Канада
Washington Post: Йемен надо уничтожить, чтобы спасти
Как Италия смертельно отравит еврозону
Евросоюз
Как Италия смертельно отравит еврозону
Журналистам на Украине выдали черные метки
Украина
Журналистам на Украине выдали черные метки
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался