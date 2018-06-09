Индийцы насмерть замучали павлина ради селфи

В городе Джалпайгури Западного Бенгала местные жители довели до смерти павлина, пытаясь сделать с ним селфи. Птица случайно залетела в жилой район.
Редкое животное произвело большое впечатление на индийцев. Они захотели сделать фотографию вместе с павлином и, чтобы кадр получился более эффектным, начали дергать птицу за ноги, пытаясь заставить распустить хвост. Также они вытаскивали перья.
Об инциденте сообщили в полицию. Сотрудники забрали павлина у местных жителей, но птица скончалась по пути в участок. Ее тело отдали защитникам диких животных. Сейчас проводится расследование случившегося.
Почему индийцы так жестоко обошлись с птицей, неясно, ведь павлин - это национальный символ страны.
Однако это не первый случай, когда люди мучают животных ради фотографии. В Испании жертвой любителей удачных снимков стал детеныш дельфина. Это случилось на одном из пляжей. Дельфиненок потерял маму и случайно оказался на мелководье. Туристы вытащили детеныша из воды и начали фотосессию. Зоозащитники прибыли на пляж уже через 15 минут, но животное спасти не удалось.
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