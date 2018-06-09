Индийцы насмерть замучали павлина ради селфи

В городе Джалпайгури Западного Бенгала местные жители довели до смерти павлина, пытаясь сделать с ним селфи. Птица случайно залетела в жилой район.

Фото: CEN

Редкое животное произвело большое впечатление на индийцев. Они захотели сделать фотографию вместе с павлином и, чтобы кадр получился более эффектным, начали дергать птицу за ноги, пытаясь заставить распустить хвост. Также они вытаскивали перья.

Об инциденте сообщили в полицию. Сотрудники забрали павлина у местных жителей, но птица скончалась по пути в участок. Ее тело отдали защитникам диких животных. Сейчас проводится расследование случившегося.

Почему индийцы так жестоко обошлись с птицей, неясно, ведь павлин - это национальный символ страны.

Однако это не первый случай, когда люди мучают животных ради фотографии. В Испании жертвой любителей удачных снимков стал детеныш дельфина. Это случилось на одном из пляжей. Дельфиненок потерял маму и случайно оказался на мелководье. Туристы вытащили детеныша из воды и начали фотосессию. Зоозащитники прибыли на пляж уже через 15 минут, но животное спасти не удалось.