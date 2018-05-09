Названы самые влиятельные люди мира

Последний рейтинг журнала Forbes показывает, что самыми влиятельными людьми планеты стали лидеры трёх мировых держав.
На первом месте - председатель КНР Си Цзиньпин. Российский президент Владимир Путин стал вторым, но опередил президента США Дональда Трампа Четвёртое место и звание самой влиятельной женщины - у канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Далее идут наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и премьер-министр Индии Нарендра Моди. В десятку также попали глава католической церкви Папа Римский Франциск и миллиардеры Джефф Безос, Билл Гейтс и Ларри Пейдж.
Президент России занимал первую строчку четыре года подряд. Отметим, что Forbes объяснил первое место Си Цзиньпина тем фактом, что ему удалось в марте этого года добиться отмены конституционного запрета занимать должность главы Компартии Китая более одного срока и быть переизбранным руководителем страны.
Трамп, отмечает журнал, за время пребывания в Белом доме так и не смог избавиться от череды обвинений и скандалов и не в состоянии продвинуть свою повестку через Конгресс, несмотря на республиканское большинство.
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