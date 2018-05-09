Украина выслала двух журналисток за материалы о Дне Победы в Киеве

Руководители СБУ приняли решение о задержании и депортации в Россию и Казахстан журналистов телеканала "Россия" и "Первого канала".

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Корреспондентов Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву высылают из страны за подготовку сюжетов о праздновании на Украине Дня Победы.

В пресс-службе ведомства отметили, что "видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения".

Сообщается, что Соловьева была выслана в Россию, а Юрьева - в Казахстан. Обеим на три года запрещен въезд на территорию Украины.

Надо отдать должное, не все властные структуры на Украине с головой окунулись в декоммунизацию. Есть и адекватные личности. В январе этого года "Правда.Ру" сообщала, что харьковские власти не будут переименовывать проспект Героев Сталинграда. Такой ответ дал мэр города Геннадий Кернес на электронную петицию, в которой граждане инициировали переименование проспекта в рамках декоммунизации. Глава города напомнил авторам петиции, что многие уроженцы Харькова были участниками Сталинградской битвы и получили звания Героев.

Но кто победит на Украине, покажет время. Пока же там правят бал манкурты.

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