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Источник Правда.Ру

Украина выслала двух журналисток за материалы о Дне Победы в Киеве

Мир

Руководители СБУ приняли решение о задержании и депортации  в Россию и Казахстан журналистов телеканала "Россия" и "Первого канала".

Украина выслала двух журналисток за материалы о Дне Победы в Киеве. 386754.jpeg
wiki.org

Корреспондентов Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву высылают из страны за подготовку сюжетов о праздновании на Украине Дня Победы.

В пресс-службе ведомства отметили, что "видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения".

Сообщается, что Соловьева была выслана в Россию, а Юрьева - в Казахстан. Обеим на три года запрещен въезд на территорию Украины.

Надо отдать должное, не все властные структуры на Украине с головой окунулись в декоммунизацию. Есть и адекватные личности. В январе этого года "Правда.Ру" сообщала, что харьковские власти не будут переименовывать проспект Героев Сталинграда. Такой ответ дал мэр города Геннадий Кернес на электронную петицию, в которой граждане инициировали переименование проспекта в рамках декоммунизации. Глава города напомнил авторам петиции, что многие уроженцы Харькова были участниками Сталинградской битвы и получили звания Героев.

Но кто победит на Украине, покажет время. Пока же там правят бал манкурты.

Читайте больше на https://www.pravda.ru/news/world/formerussr/ukraine/30-04-2017/1332391-pobeda-0/

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Темы россия украина журналист
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