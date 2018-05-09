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Источник Правда.Ру

В Иране засомневались в умственных способностях Трампа

Мир

Власти Ирана высказали мнение, что президенту США не хватает интеллекта, чтобы решать вопросы, подобные иранской ядерной программе. 

В Иране засомневались в умственных способностях Трампа. 386753.jpeg
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Председатель иранского парламента Али Лариджани  в этой связи заявил, что  у главы американского государства просто низкий уровень интеллекта.

Как пишет Reuters, выход США их ядерного соглашения с Ираном спровоцировал срочное заседание парламента в Иране. 

Отметим, что выступление политика транслировалось государственным телевидением. "Выход Трампа из иранской ядерной сделки демонстрирует, что у президента США нет умственных способностей, чтобы иметь дело с такими вопросами", - сказал Лариджани.

Остальные иранские парламентарии сожгли флаг США под крики "Смерть Америке!" "Очевидно, что Трамп понимает только язык силы", - подчеркнул спикер парламента.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из заключенного в 2015 году соглашения с Ираном по ядерной программе. Объясняя это решение, Трамп отметил, что Иран уже находится на пороге создания ядерного оружия, поэтому взятые им на себя в рамках соглашения обязательства становятся бесполезными.

"Правда.Ру" ранее сообщила, что президент США Дональд Трамп взбудоражил общественное мнение Франции, высказав 4 мая на конференции Национальной стрелковой ассоциации США в Далласе предположение, что террористические атаки на Париж в ноябре 2015 года можно было остановить, будь у французов право на свободное владение оружием.

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Темы иран трамп соглашение
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