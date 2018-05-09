Путин: Россия не позволит забыть, кто спас Европу и мир от рабства

Президент России Владимир Путин обратился с призывом помнить о трагических уроках Второй мировой войны.

kremlin.ru

Глава государства, выступая на параде на Красной площади, посвященном 73-летию Победы, поблагодарил и поздравил ветеранов, заверив их в том, что новые поколения россиян всегда будут гордиться их подвигом и следовать их заветам.

По его словам, "война - всегда вызов самой жизни, всему лучшему в ней". Он также добавил, что все россияне помнят о трагедии двух мировых войн, об уроках истории.

"За новыми угрозами проступают все те же старые уродливые черты: эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность", - заявил президент.

"Россия открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения глобальной безопасности, готова к конструктивному, равноправному партнерству ради согласия, спокойствия и прогресса на планете", - заявил он.

Путин отдельно обратился к ветеранам Великой Отечественной войны. "Опыт вашей жизни, опаленной войной, вечный пример для всех поколений. Мы преклоняемся перед вашей пронзительной преданностью Родине", - сказал он.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сотни тысяч человек принимают участие в шествии "Бессмертного полка", который проходит в эти минуты в центре российской столице. Вместе с ними в шествии принял президент России Владимир Путин.

В 2017 году Владимир Путин во время своей речи у стен Кремля заявил, что никакая сила не сможет покорить российский народ: "Он стоял насмерть, защищая родную землю, и совершил, казалось бы, невозможное: развернул назад кровавое колесо Второй мировой войны, погнал врага оттуда, куда он посмел прийти на нашу землю, сокрушил нацизм".

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