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Экс-посол Макфол помечтал о России без Путина

Мир

Экс-посол США в России Владимир Путин Майкл Макфол заявил, что Владимир Путин  не сможет вечно оставаться в президентском кресле, так как "еще молод".

Экс-посол Макфол помечтал о России без Путина. 386748.jpeg
kremlin.ru

Макфол озвучил свое ироничное "предсказание" в интерью MSNBC, подчеркнув, что после ухода Путина Россия окажется в нестабильном положении, и какие силы окажутся у власти в стране, неизвестно. 

При этом Макфол отметил, что  нынешний российский лидер ещё "молод" - ведь он "по два-три часа в день" занимается в спортзале.

"А вот что будет дальше, по-моему, - большой вопрос, на самом-то деле. Я надеюсь - и наблюдаю, что есть определённые тенденции к более прозападному курсу, к большей демократии. Сегодняшняя Россия - страна развитая, богатая, а когда страны богатеют, они, как правило, начинают требовать демократию; такую тенденцию мы наблюдаем уже сотни лет. Вместе с тем есть и "спящая" группа националистов, которая будет бороться за власть и вполне может развернуть Россию в совершенно ином направлении, сделав её более страшным местом", - пояснил Макфол.

Хотя у Майкла Макфола с российской прессой отношения не задались. В свое время по прибытии в Москву ему очень не понравилось настойчивое внимание к его персоне журналистов одного из телеканалов. 

"Это дикая страна оказалась. Это ненормально", - так прокомментировал ту ситуацию расстроенный посол.

Впоследствии в Твиттере Майкл Макфол пояснил, что в этот момент он нервничал, говорил по-русски и неправильно высказался. На самом же деле имел в виду действия журналистов, а не Россию, которую "очень уважает". Но, похоже, осадочек остался... 

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Темы путин россия майкл макфол
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