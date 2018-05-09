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Источник Правда.Ру

Власти США пообещали возвращение Крыма Украине

Мир

Спецпредставитель США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер заявил, что Крым вернется в состав Украины. 

Власти США пообещали возвращение Крыма Украине. 386747.jpeg

Волкер выразил уверенность отметив, что Россия вернет полуостров так же, как "вернула независимость" странам Балтии - Эстонии, Литве и Латвии. По его словам, это вопрос "перспективы."

"Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в итоге все изменилось", - цитируют СМИ слова Волкера.

Американский представитель добавил, что санкционная политика в отношение РФ будет продолжаться до момента возвращения Крыма Украине

Что характерно,  Крым вошел в состав России в 2014 году после госпереворота на Украине.

Напомним, власти полуострова провели референдум, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако Украина до сих пор не признает итоги плебисцита и считает Крым своим.

В этой связи еще более странными выглядят заявления Волкера о Прибалтике, которая точно также принимала свое решение посредством референдума. А пару лет назад организаторы независимого социологического проекта "Открытое мнение - Крым", решившие провести глобальный аудит настроений и самоидентификации крымчан опубликовали результаты общекрымского опроса и краткий аналитический обзор-отчет о проведенном мега-исследовании

Также несмотря на остроту задаваемых вопросов, сформулированных в дискуссии профессиональных социологов из России, Украины, стран СНГ и европейских, западных экспертов - большинство опрошенных заявили, что им было "удобно" отвечать на них.

"Дело в том, что сама идея открытого и независимого исследования общественных настроений крымчан неожиданно для многих расколола само социологическое сообщество. Некоторые коллеги резко выступили против такого исследования, поскольку оно де "будет "легитимизировать политику нынешней российской власти". Приглашенные к участию в проекте зарубежные партнеры по этой причине постарались тихо отказаться от участия в проекте, хотя подтверждали нам безусловный интерес к его результатам",- ранее признавали организаторы.

Эксперты, проанализировав выложенный для анализа любыми желающими массив первичных данных, выяснили следующее:

Во-первых, "население Республики Крым в целом находится в состоянии трансформации гражданскойидентичности: его самоопределение, самоидентификация претерпевают изменения, неизбежные в ситуации смены государственной принадлежности".

Например, в Крыму "гораздо более выражена региональная компонента "Я- крымчанин", а страновая идентичность ("Я -житель России") лидирует и в Крыму как и в целом по РФ - но по доле среди крымчан она меньше".

Во-вторых, после присоединения Крыма к России "интенсифицировались миграционные процессы, за последние два года часть населения убыло, заметная часть новых прибыло".

В-третьих, социологи выяснили - "удовлетворенность текущей жизнью и самооценки материального положения -характеризуются повышенной долей позитивных оценок в сравнении с аналогичными показателями среди российского населения в целом". Так что в первую очередь нужно спрашивать о происходящем жителей Крыма, а не американских советников, раздающих обещания.

 

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Темы крым волкер украина
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