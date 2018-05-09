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Источник Правда.Ру

Названы последствия разрыва США сделки с Ираном

Мир

Последнее заявление президента Трампа об Иране четко дало понять, что именно предпримут США в этом направлении. 

Названы последствия разрыва США сделки с Ираном. 386745.jpeg

Фактически, имеет смысл ждать прямого нарушения обязательств США по совместному Всеобъемлющему плану действий (СВПД) и многостороннему соглашению, ограничивающему ядерную деятельность Ирана.

Трамп пояснил, что будет вводить новые санкции против Ирана вопреки обязательству, которое было дано американской стороной, хотя Иран скрупулезно соблюдает свои договоренности.

При этом Трамп не предложил никакого плана, никакой стратегии и никакой надежды на улучшение ситуации, реализуя формулу конфронтации, напряженности и риска эскалации войны, пишет The National Interest.

Со своей стороны, иранские лидеры пока не определились со своим ответом, который будет во многом зависеть от поведения Европы и насколько американский минфин будет препятствовать торговле с Ираном.

Но де-факто нарушение Трампа освобождает Тегеран  от своих обязательств по СВПД.  По сути, Трамп уничтожил все достижения  США в одном из самых значимых соглашений века. 

Основной причиной такого поведения является желание разрушить все, чего достиг  Барак Обама. Второй момент - это желание идти в ногу с правительством и предпочтениями Израиля.

Последствия такие решений предсказуемы уже сейчас: Иран будет иметь право обогащать столько урана, сколько он хочет, так быстро, как он хочет, до любого уровня обогащения, какой ему нужен. И весь мир будет на это беспомощно взирать просто потому, что так хочется Дональду Трампу.

В той мере, в какой разгром этого соглашения  влияет на  поведение Ирана, это отразится на всех странах в принципе. Любое государство, которое приложило свои собственные усилия, чтобы играть по правилам, отвергнутым вероломством США, скорее всего, попытается в будущем продвигать свои интересы, не считаясь уже ни с чем. Как это и делают США.  

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент США Дональд Трамп заявил, что Иран финансирует КНДР и тем самым нарушает положения ядерной сделки.

"Я убежден, что они финансируют Северную Корею, торгуют с КНДР, ведут с ней дела, это абсолютно недопустимо", - сказал президент в эфире телеканала TBN. Трамп отметил, что формально эти действия не нарушают условия соглашения по ядерной программе Ирана, однако подрывают его "дух".

"Могу сказать, что я очень недоволен сделкой. Иран - плохой игрок, и обращаться с ним будут соответствующим образом", - сказал американский лидер.

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Темы сша иран сделка
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