Путин наградил орденом генерал-майора морской пехоты США

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом Дружбы генерал-майора Корпуса морской пехоты США Чарльза Болдена.

Как говорится на официальном интернет-портале правовой информации, награда была назначена за большой вклад в развитие сотрудничества двух стран в области космонавтики.

Такой же орден получили и председатель консультативного совета Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства по Международной космической станции Томас Стаффорд.

Стоит добавить, что исполнительный вице-председатель группы компаний "Пирелли" Марко Тронкетти Провера награжден Орденом Дружбы за привлечение инвестиций в российскую экономику.

"Правда.Ру" сообщила, что ранее американские власти разработали специальную стратегию для сохранения лидерства в космосе.

Как пояснил исполнительный секретарь Национального совета по космосу при президенте США Скотт Пейнс в интервью Scientific American, "теперь мерой лидерства является то, как много людей хотят работать с вами, сколько людей хотят быть частью вашей команды, не так ли? Если мы хотим стать мировым лидером в области освоения космоса сегодня, нам нужны проекты, которые являются одновременно сложными и реалистичными, но которые также предполагают осмысленное международное партнерство и участие частного сектора".

По его словам, стратегия претерпела значительные изменения с 1960-х г.г. Пейс также добавил, что NASA переориентировала пилотируемую программу на Луну вместо Марса для привлечения международных партнеров.

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