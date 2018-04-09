Власти Германии не намерены раскручивать спираль санкций против России после скандала вокруг "дела Скрипаля".
Как заявил советник экономического отдела посольства ФРГ в России Томас Мультхауп, "мы не заинтересованы в раскручивании спирали санкций. Особенно по делу Скрипаля".
Он добавил, что Германия сохраняет сотрудничество с Россией на политическом уровне в вопросах энергетики, а также во многих других областях.
Напомним, США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Великобритания рассматривает возможность закрытия торгового представительства России в качестве новых санкций по "делу Скрипаля". Власти назвали торгпредство "логовом шпионов".
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