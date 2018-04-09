СМИ: НАТО откажет Лондону, если Британия начнет войну с Россией

Западные эксперты считают, что страны НАТО не станут поддерживать Великобританию, если она решит ответить России на отравление в Солсбери военным ударом.

Как пишет Daily Star, Россия больше не боится, что её посчитают страной-изгоем, и может представлять опасность для западных государств.

По словам военного эксперта Кейра Джайлса из Лондонского независимого политического института Chatham House, в военных мерах НАТО Великобританию против России поддерживать не станет. Поэтому, если Лондон задумается о применении принципа коллективной обороны НАТО, который заключается в том, что нападение на одного члена альянса считается нападением на всех, его ждет фиаско.

Страны Прибалтики опасаются российской экспансии, однако Джайлс считает, что из-за присутствия НАТО в Прибалтике Путин скорее будет смотреть на другие регионы.

По мнению другого эксперта, который занимается вопросами разоружения, Брюса Блэра, Европа стала "ядерной горячей точкой", которая может легко перерасти в войну, подытоживает издание.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов описал, как будет выглядеть война будущего. Главными особенностями вооруженных конфликтов в будущем станет использование робототехнических комплексов, информационной сферы и космических средств.

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