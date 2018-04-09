Украина выклянчила поездку на G7 вместо России

Глава украинского МИД Павел Климкин в апреле отправится на встречу министров иностранных дел стран Большой семерки (G7).

Это мероприятие пройдет 22 апреля в Торонто, сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

По словам дипломата, впервые в истории Украина будет присутствовать на полноценном, плановом мероприятии стран Большой семерки.

Сообщается, что Климкин получил приглашение на встречу от своей коллеги, канадского министра Христи Фриланд.

"Пришло время серьезных, стратегических решений по Украине, России и относительно того, как развернуть мир лицом к миру и международной повестке. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжелому, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения", - сообщил посол.

Шевченко добавио, что Украина надеется, что этот разговор будет продолжен на предстоящем саммите лидеров G7, который пройдет в июне в канадском регионе Шарлевуа.

Напомним, Канада первой вслед за США начала вводить свои санкции против РФ, выслав российских военнослужащих, которые проходили языковое и программное обучение в канадских вузах. Затем выступила с инициативой провести саммит G8 стран без России, подключилась ко всем спискам США по адресным санкциям, приостановила с РФ все научные и бизнес-проекты, в том числе в космосе, в авиастроении, в Арктике.

Как рассказал Pravda.Ru заведующий отделом Канады Института США и Канады РАН Василий Соколов, в агрессивности руководства Канады просматриваются две причины. Это влияние США и украинской диаспоры.

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