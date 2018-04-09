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Источник Правда.Ру

Глава МВД Германии предупредил о скором теракте

Мир

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер высказал мнение, что теракт в стране может произойти в любой момент.

Глава МВД Германии предупредил о скором теракте. 385599.jpeg

"У нас очень напряжённая ситуация с безопасностью. Это означает, что атаки нужно ожидать в любой момент", - цитирует Welt слова Зеехофера.

Ранее Зеехофер заявил, что инцидент с наездом грузовика на людей в Мюнстере не связан с терроризмом.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Германии в Мюнестере грузовик въехал в толпу сидевших людей. Три человека погибли.

Пострадали 30 человек. Водитель транспортного средства после наезда покончил с собой.

Напомним, на улице в центре столицы Швеции в апреле прошлого года грузовик въехал в толпу пешеходов; полиция сообщала о наличии пострадавших.

Грузовой автомобиль совершил наезд на пешеходов в центре столицы Швеции. Наезд произошел на пешеходной улице. 

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