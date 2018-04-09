Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер высказал мнение, что теракт в стране может произойти в любой момент.
"У нас очень напряжённая ситуация с безопасностью. Это означает, что атаки нужно ожидать в любой момент", - цитирует Welt слова Зеехофера.
Ранее Зеехофер заявил, что инцидент с наездом грузовика на людей в Мюнстере не связан с терроризмом.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Германии в Мюнестере грузовик въехал в толпу сидевших людей. Три человека погибли.
Пострадали 30 человек. Водитель транспортного средства после наезда покончил с собой.
Напомним, на улице в центре столицы Швеции в апреле прошлого года грузовик въехал в толпу пешеходов; полиция сообщала о наличии пострадавших.
Грузовой автомобиль совершил наезд на пешеходов в центре столицы Швеции. Наезд произошел на пешеходной улице.
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