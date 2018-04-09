В Москве раскрыли факты о роли Березовского в деле Литвиненко

Cоветник генерального прокурора Николай Атмоньев на брифинге сообщил, что в ликвидации Александра Литвиненко Борис Березовский был самым заинтересованным лицом.

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Атмоньев на брифинге заявил, что полоний-210, которым отравили Литвиненко, находился в офисе Березовского еще до прибытия в Британию Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна.

По мнению Атмоньева, ликвидация бывшего сотрудника ФСБ играла на руку и Британии, будучи способом устранения одного из ключевых свидетелей, который мог дать показания против Березовского.

При этом он сообщил, что прокуратура Гамбурга и российское следствие опровергают заявления Лондона о причастности к убийству Лугового и Ковтуна.

Атмоньев в своем выступлении подчеркнул, что поскольку предполагаемый участник этого отравления Ковтун прилетел в Лондон 1 ноября 2006 года из Гамбурга, прокуратура этого города тоже проводила свое расследование.

При этом в Гамбурге пришли к выводу, что наибольшее заражение полонием было обнаружено в лондонском офисе Бориса Березовского, а также в организме гражданина Италии Марио Скарамеллы.

"Наши немецкие коллеги со ссылкой на данные, полученные из Великобритании, отразили, что Литвиненко встречался с Марио Скарамеллой 1 ноября (2006 г.) еще до встречи с Луговым и Ковтуном", - подчеркнул представитель Генпрокуратуры РФ.

Ранее генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер.

А заместитель генпрокурора Саак Карапетян заявил, что "антироссийская кампания... в направлении бывшего офицера Скрипаля и его дочери разворачивалась британскими властями по сценарию, аналогичному тому, который уже использовался в бездоказательных обвинениях в адрес России по поводу мнимого покушения на Бориса Березовского".

Россия также обнародовала переписку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в бытность ее главой МВД Британии. На брифинге в Генпрокуратуре обнародовано заявление Владимира Терлюка.

Согласно документу, сотрудник Скотланд-Ярда предложил ему дать показания о сотрудничестве с Генпрокуратурой РФ, которое вредит безопасности Британии

Как пишет телеграм-канал Life Shot, в 2003-м Борис Березовский, экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко и экс-глава Фонда гражданский свобод Александр Гольдфарб пытались заставить Владимира Терлюка признать себя агентом спецслужб Роcсии и заявить о получении задания - отравить Березовского.

"Обращаю ваше внимание на даты, когда на Терлюка стали оказывать давление правоохранительные органы и спецслужбы Великобритании, - это конец января текущего года, т.е. незадолго до покушения или мнимого покушения на жизнь Скрипаля и его дочери. О Терлюке не вспоминали более 10 лет, и вдруг внезапно ровно в этот период он понадобился, и совершенно нельзя исключать, что в тот момент, а может быть, и до сих пор он рассматривается как возможная жертва, возможно, даже существовал какой-то выбор между им и Скрипалём. В особенности теперь в случае отказа от сотрудничества, безусловно, для него сейчас есть полное основание для того, чтобы продолжать беспокоиться за свою жизнь. Мы надеемся, что это вот его открытое заявление поможет в дальнейшем ходе расследования и поможет сохранить его жизнь и безопасность" - рассказал пресс-секретарь Генпрокуратуры Александр Куренной".

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