"Чтобы с гарантией": США решили додушить Россию санкциями

Американские власти намерены в ближайшее время обсудить новые санкции против России, сообщил источник, близкий к госдепартаменту.

Как пишет Коммерсант, проект новых санкций представит выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на позицию советника по нацбезопасности Джон Болтон.

Напомним, до этого Трамп назвал президента Сирии Башара Асада "животным", обвинив его в химической атаке в Восточной Гуте 7 апреля. При этом ответиственности за поддержку режима возложили на Россию и Иран.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что президент США Дональд Трамп возложил ответственность за поддержку сирийского президента Башара Асада на Россию и Иран. Запись с претензиями американский лидер сделал в Twitter.

"Большая цена будет заплачена", - написал также американский президент. Однако не пояснил, о чем именно идет речь. "Еще одна гуманитарная катастрофа безо всякой причины. Ужас!" - отметил Трамп.

Он также возложил ответственность на своего предшественника Барака Обаму за то, что тот не "пересек красную черту". В случае решительных действий экс-президента, считает Трамп, "сирийская катастрофа закончилась бы уже давно", а Асад "ушел бы в небытие".

Напомним, в результате ракетного удара по авиабазе ВВС Сирии в провинции Хомс погибли и получили ранения несколько человек. Министерство обороны России уже заявило, что ракетный удар нанес Израиль.

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