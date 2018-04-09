США угрожают санкциями всему миру из-за России

В американском госдепе заявили, что власти США примут карательные меры в отношении тех стран и лиц, которые нарушат действующий в отношении России санкционный режим.

Представитель госдепа имел в виду введенный на основании закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

По его словам, "мы полностью выполняем CAATSA, как и предписал Конгресс, и мы без колебаний введем санкции против любой страны или лица, которые нарушат этот закон".

Напомним, Закон об усилении режима санкций в отношении России, а также Ирана и КНДР был принят Конгрессом летом 2017 года, он был подписан президентом Дональдом Трампом в августе.

Согласно закону, американские власти могут вводить ограничения против клиентов российского оборонно-промышленного комплекса в случае заключения крупных сделок. Конкретный их объем при этом в законе не обозначен, это решение принимает Госдепартамент.

"Это не является ответом на конкретное событие или проблему, меры предпринимаются в ответ на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру", - сказал представитель администрации США.

По его словам, нынешние санкции касаются как Крыма и Украины, так и Сирии и кибератак.

"Но наиболее важно - это реакция на продолжающиеся нападения со стороны России с целью подорвать западные демократические общества", - заявил американский чиновник.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что США расширили санкции против России. В список ограничительных мер внесены 21 гражданин России и Украины, а также девять компаний.

В Москве заявили, что американские санкции без ответа не останутся. Однако подчеркнули, что более предметно можно будет разговаривать только после того, как эти ограничительные меры будут названы, а не на основании спекуляций в прессе.

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