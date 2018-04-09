Стало известно, кто атаковал авиабазу в Сирии

Удар по сирийскому аэродрому Тийфор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля.

Об этом сообщили в российском министерстве обороны. По данным ведомства, до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты, российские советники при атаке не пострадали.

В сообщении говорится, что "9 апреля в период с 03.25 по 03.53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тийфор".

Отмечается, что три ракеты, по данным российских военных, "достигли западной части аэродрома". В результате атаки погибли 14 человек, сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По словам главы организации Рами Абдуррахмана, в числе погибших есть иранцы. До этого сообщалось, что силы противовоздушной обороны Сирии сбили восемь ракет противника при ракетном обстреле авиабазы "Тийфор" (Т-4) правительственных ВВС.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что президент США Дональд Трамп возложил ответственность за поддержку сирийского президента Башара Асада на Россию и Иран. Запись с претензиями американский лидер сделал в Twitter.

До этого сообщалось, Москва в свою очередь продолжит участвовать в антитеррористической операции в Сирии, которую ведут вооруженные силы САР. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

F президент США возложил вину за химическую атаку в сирийской провинции Идлиб на Башара Асада и Барака Обаму.

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