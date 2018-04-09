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Источник Правда.Ру

Британские СМИ: Лондон проигрывает Москве, потому что у нас демократия и свобода

Мир

Британская пресса продолжает следить за дипломатическим конфликтом между Россией и Великобританией, связанным с "делом Скрипалей". 

Британские СМИ: Лондон проигрывает Москве, потому что у нас демократия и свобода. 385571.jpeg

Эксперты Альбиона отмечают, что "условная открытость" Москвы по вопросу нападения с применением отравляющего вещества в Солсбери убедила многих в ее правоте. 

По мнению аналитиков, Россия так активно применяла пресс-релизы, публикации в соцсетях и пресс-конференции, что британское правительство с трудом за ней поспевает. 

Сообщается, что якобы Кремль возвёл информационную войну в ранг искусства, и британскому правительству сложно что-то этому противопоставить.

Как пояснил бывший советник премьер-министра Великобритании Джайлс Кеннингэм, "одна из российских тактик - задавать целый ряд постоянно меняющихся вопросов и требовать на них ответа. Вопросы специально сформулированы так, чтобы выглядеть разумными, но при этом намеренно составлены таким образом, чтобы поставить британское правительство в неловкое положение".

А экс-посол и советник по вопросам национальной безопасности Пол Риккетс добавил, что Великобритания не в состоянии играть в ту же игру, в которую играют русские. У них нет ни общественного мнения, ни парламента, который бы спрашивал с правительства, а у нас есть - и заявления нашего правительства должны быть правдивыми, должны соответствовать всем фактам". 

Ранее российское посольство в Лондоне отметило, что подобные действия говорят о том, что Великобритании есть, что скрывать.

"Мы наблюдаем ситуацию, когда Сергей и Юлия Скрипаль, как сообщается, восстанавливаются, остаются скрытыми от общественности, в то время как единственный родственник, который мог вполне ожидаемо увидеть их, находится за пределами Великобритании. Упорный отказ сотрудничать, обеспечивать прозрачность и отвечать на многочисленные вопросы означает, что Великобритании есть что скрывать", -- приводит слова дипломатов ТАСС.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Виктория Скрипаль выражала намерение посетить Великобританию и навестить свою двоюродную сестру Юлию, которая пострадала вместе с отцом в результате отравления в Солсбери.

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