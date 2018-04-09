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Источник Правда.Ру

По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия

Мир

В результате ракетного удара по авиабазе ВВС Сирии в провинции  Хомс погибли и получили ранения несколько человек.

По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия. 385569.jpeg
REX/Shutterstock

Как сообщает сирийское информагентство САНА, силы ПВО в настоящее время ведут оборону базы. По данным СМИ, территория базы "подверглась атаке несколькими ракетами". Эксперты уже выдвинули предположение, что этот инцидент является "агрессией со стороны США".

Спутниковый ливанский телеканал "Аль-Маядин" распространил данные, что ракеты со стороны Средиземного моря пролетели в сторону Сирии над ливанской территорией.

В настоящее время официальных сообщений о том, кто осуществил ракетные пуски, не поступало. Издание Wall Street Journal и телеканал CNN отметили, что представители Пентагона отрицают причастности США к ракетному удару по сирийской территории.

Напомним, до этого президент США Дональд Трамп заявил, что власти Сирии, которые он считает ответственными за применение химического оружия, "заплатят высокую цену". 

Журналисты "Аль-Маядин" также сообщили, что боевики ИГ* сразу же попытались перейти в наступление в ряде районов сирийской провинции Хомс после ракетного удара по авиабазе Т-4.

Со своей стороны, израильские военные отказались комментировать сообщения о ракетном ударе по сирийской авиабазе, которую Израиль уже бомбил ранее. При этом израильский разведывательный самолет находился в небе во время ракетного удара по базе "Тийфор" (Т-4). 

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что президент США Дональд Трамп возложил ответственность за поддержку сирийского президента Башара Асада на Россию и Иран. Запись с претензиями американский лидер сделал в Twitter.

"Большая цена будет заплачена", - написал также американский президент. Однако не пояснил, о чем именно идет речь. "Еще одна гуманитарная катастрофа безо всякой причины. Ужас!" - отметил Трамп.

Он также возложил ответственность на своего предшественника Барака Обаму за то, что тот не "пересек красную черту". В случае решительных действий экс-президента, считает Трамп, "сирийская катастрофа закончилась бы уже давно", а Асад "ушел бы в небытие".

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