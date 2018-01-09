На Украине публикуют памятки, как не попасть в рабство к полякам

Украинские СМИ начали публиковать памятки, как не попасть в трудовое рабство в Польше после того, как в 2016 году польская полиция возбудила 96 уголовных дел, а в первом полугодии прошлого года — 24 по торговле людьми.

Украинцев попросту "кидают" на деньги, а некоторые вообще батрачат за ночлег и еду. Впрочем, правила эти неплохо знать и россиянам, уезжающим на работу за границу.

Чтобы не попасть в рабство, надо соблюдать следующие правила, пишет "Страна.ua".

1. Проверка и еще раз проверка.

Проверить фирму-посредника: попросить показать в агентстве по трудоустройству такие документы — копию свидетельства о государственной регистрации, фотокопию лицензии на посредничество в трудоустройстве на работу за границей.

Также нужно потребовать заверенную письменную информацию о характере будущей работы, общих условия труда и проживания в стране трудоустройства.

Мошенники могут требовать предварительно оплатить якобы их услуги или оформление рабочей визы. Официальные посредники берут деньги только после подписания трудового договора между работодателем и клиентом.

2. Внимательно читать контракт.

В нем должна быть такая информация: номер, дата, место заключения договора, наименование посредника, номер и дата выдачи лицензии на посредничество в трудоустройстве на работу за границей, местонахождение посредника, сведения о клиенте.

Там должны быть описаны права, обязанности и ответственность сторон, условия изменений, расторжения и аннулирования договора, порядок решения спорных вопросов, определение форс-мажорных обстоятельств и действия сторон при их наступлении, перечень дополнительных услуг, которые могут быть предоставлены посредником за плату, срок действия договора и реквизиты сторон договора.

Договор заключают в двух экземплярах (один остается у посредника, другой — у работника) и нотариально заверяют.

3. Не отдавать свой паспорт посреднику или работодателю.

Ни при каких условиях нельзя отдавать свои личные документы и паспорт посреднику или работодателю.

Обычно в трудовое рабство попадают те, у кого под разными предлогами забирают паспорт. Без него иностранный работник становится практически бесправным.

4. Обратить внимание на мелкий шрифт.

Требуйте трудовой договор у иностранного работодателя и внимательно его изучите, особенно строки, написанные мелким шрифтом. В случае незнания языка стоит обратиться к переводчику, чтобы точно все понять.

В договоре должны быть такие данные: реквизиты работодателя, требования к работнику, сведения о характере работы, условия труда, его оплаты и проживания на территории страны трудоустройства, условия страхования, срок действия договора, условия продления его действия и расторжения, порядок покрытия транспортных расходов и тому подобное.

Так же, как и с посредниками, у работника остается свой экземпляр договора.

Работодатель должен показать копию коллективного договора с данными о правах и обязанностях иностранного работодателя и наемного работника, размере и порядке выплаты заработной платы, основаниями для прекращения трудового договора и условиями труда.

5. Если случилась беда.

Если попали в трудовое рабство, нужно обратиться в территориальную инспекцию труда по месту выполнения работы с жалобой.

В случае отсутствия трудового договора добиться правды можно только через суд. Но только при условии, если есть документы, которые подтверждают факт выполнения работ. Например, подписанные представителем компании документы о количестве рабочих часов.

Но отстоять свои права в суде можно, только если человек легально работает в Польше.

Лучше всегда иметь при себе телефоны украинского посольства — дипломаты всегда могут если не помочь, то подсказать, как действовать.

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