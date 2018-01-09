На Украине публикуют памятки, как не попасть в рабство к полякам

Украинские СМИ начали публиковать памятки, как не попасть в трудовое рабство в Польше после того, как в 2016 году польская полиция возбудила 96 уголовных дел, а в первом полугодии прошлого года — 24 по торговле людьми.
Украинцев попросту "кидают" на деньги, а некоторые вообще батрачат за ночлег и еду. Впрочем, правила эти неплохо знать и россиянам, уезжающим на работу за границу.
Чтобы не попасть в рабство, надо соблюдать следующие правила, пишет "Страна.ua".
1. Проверка и еще раз проверка.
Проверить фирму-посредника: попросить показать в агентстве по трудоустройству такие документы — копию свидетельства о государственной регистрации, фотокопию лицензии на посредничество в трудоустройстве на работу за границей.
Также нужно потребовать заверенную письменную информацию о характере будущей работы, общих условия труда и проживания в стране трудоустройства.
Мошенники могут требовать предварительно оплатить якобы их услуги или оформление рабочей визы. Официальные посредники берут деньги только после подписания трудового договора между работодателем и клиентом.
2. Внимательно читать контракт.
В нем должна быть такая информация: номер, дата, место заключения договора, наименование посредника, номер и дата выдачи лицензии на посредничество в трудоустройстве на работу за границей, местонахождение посредника, сведения о клиенте.
Там должны быть описаны права, обязанности и ответственность сторон, условия изменений, расторжения и аннулирования договора, порядок решения спорных вопросов, определение форс-мажорных обстоятельств и действия сторон при их наступлении, перечень дополнительных услуг, которые могут быть предоставлены посредником за плату, срок действия договора и реквизиты сторон договора.
Договор заключают в двух экземплярах (один остается у посредника, другой — у работника) и нотариально заверяют.
3. Не отдавать свой паспорт посреднику или работодателю.
Ни при каких условиях нельзя отдавать свои личные документы и паспорт посреднику или работодателю.
Обычно в трудовое рабство попадают те, у кого под разными предлогами забирают паспорт. Без него иностранный работник становится практически бесправным.
4. Обратить внимание на мелкий шрифт.
Требуйте трудовой договор у иностранного работодателя и внимательно его изучите, особенно строки, написанные мелким шрифтом. В случае незнания языка стоит обратиться к переводчику, чтобы точно все понять.
В договоре должны быть такие данные: реквизиты работодателя, требования к работнику, сведения о характере работы, условия труда, его оплаты и проживания на территории страны трудоустройства, условия страхования, срок действия договора, условия продления его действия и расторжения, порядок покрытия транспортных расходов и тому подобное.
Так же, как и с посредниками, у работника остается свой экземпляр договора.
Работодатель должен показать копию коллективного договора с данными о правах и обязанностях иностранного работодателя и наемного работника, размере и порядке выплаты заработной платы, основаниями для прекращения трудового договора и условиями труда.
5. Если случилась беда.
Если попали в трудовое рабство, нужно обратиться в территориальную инспекцию труда по месту выполнения работы с жалобой.
В случае отсутствия трудового договора добиться правды можно только через суд. Но только при условии, если есть документы, которые подтверждают факт выполнения работ. Например, подписанные представителем компании документы о количестве рабочих часов.
Но отстоять свои права в суде можно, только если человек легально работает в Польше.
Лучше всегда иметь при себе телефоны украинского посольства — дипломаты всегда могут если не помочь, то подсказать, как действовать.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Минобороны Британии объяснило, что фрегат британских ВМС "Вестминстер" был отправлен в пролив Ла-Манш для сопровождения группы российских кораблей.
Польская компания Lindab заставляет украинских рабочих в обязательном порядке носить синие брюки и желтые рубахи.
Каждый, кто в Израиле хотя бы месяц ходил на работу, знает, что зарплата могла бы быть и побольше. Репатриировавшийся кандидат экономических наук из России Илья Смагаринский попытался рассмотреть техники обращения евреев с деньгами.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.