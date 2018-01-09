Лидеры ЕС признают: санкции Запада против России не сработали

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль заявила, что Западу не удалось ослабить российскую нефтяную индустрию санкциями. Санкции не сработали, подытожила глава МИДа в интервью Kurier.
"Я могу прямо сейчас представить вам мини-доклад о международном праве и тем самым напомнить, что единственными санкциями, при помощи которых удалось добиться результата, были спортивные санкции против ЮАР", — цитирует издание министра.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что руководитель правоцентристской партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони выступил с заявлением, что санкции против России вредят самому ЕС.
Берлускони заявил, что в случае победы на парламентских выборах 2018 года в Италии не будет предпринимать односторонних шагов по вопросу об антироссийских санкциях, но сделает все для понимания вреда санкций для экономики ЕС.
"Полагаю, будет более полезно и корректно работать, чтобы вся Европа поняла, что Россия является не противником, а потенциальным союзником, и что санкции — это инструмент, который прежде всего наносит урон нам самим, нашим предприятиям и в то же время отдаляет Россию от Европы, делая более сложным диалог по спорным вопросам", — пояснил он.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Минобороны Британии объяснило, что фрегат британских ВМС "Вестминстер" был отправлен в пролив Ла-Манш для сопровождения группы российских кораблей.
Польская компания Lindab заставляет украинских рабочих в обязательном порядке носить синие брюки и желтые рубахи.
Каждый, кто в Израиле хотя бы месяц ходил на работу, знает, что зарплата могла бы быть и побольше. Репатриировавшийся кандидат экономических наук из России Илья Смагаринский попытался рассмотреть техники обращения евреев с деньгами.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.