Лидеры ЕС признают: санкции Запада против России не сработали

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль заявила, что Западу не удалось ослабить российскую нефтяную индустрию санкциями. Санкции не сработали, подытожила глава МИДа в интервью Kurier.

"Я могу прямо сейчас представить вам мини-доклад о международном праве и тем самым напомнить, что единственными санкциями, при помощи которых удалось добиться результата, были спортивные санкции против ЮАР", — цитирует издание министра.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что руководитель правоцентристской партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони выступил с заявлением, что санкции против России вредят самому ЕС.

Берлускони заявил, что в случае победы на парламентских выборах 2018 года в Италии не будет предпринимать односторонних шагов по вопросу об антироссийских санкциях, но сделает все для понимания вреда санкций для экономики ЕС.

"Полагаю, будет более полезно и корректно работать, чтобы вся Европа поняла, что Россия является не противником, а потенциальным союзником, и что санкции — это инструмент, который прежде всего наносит урон нам самим, нашим предприятиям и в то же время отдаляет Россию от Европы, делая более сложным диалог по спорным вопросам", — пояснил он.

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