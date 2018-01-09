Привет от Дракулы: в центре Трансильвании река окрасилась в кровавый цвет

В Румынии в городе Бая-Маре местная речка Сасар окрасилась в кроваво-красный цвет, чем здорово напугала местных жителей. По городу поползли панические слухи о выбросе в реку ядовитых веществ с окрестных шахт, сообщает "Блокнот. Молдова".
Но власти заявили, что оснований для паники нет. В дирекции по управлению водными ресурсами Марамуреша сообщили, что потоки грязи попали в реку из закрытой шахты в городе Бая-Сприе.
Шахта находится в 7 километрах от Бая-Маре вверх по течению Сасара. В понедельник часть свода шахты обрушилась, вот потоки грязи и попали в реку.
На самом деле причины для паники у жителей курортного городка Бая-Маре есть: ранее городок был центром цветной металлургии Румынии. В самом городе находился крупные медеплавильные и алюминиевые заводы, а в окрестностях добывались золото, медь, свинец и цинк.
В 2000 году из пруда-накопителя предприятия по обогащению золота в реку Сомеш, куда впадает Сасар, прорвались сотни тысяч литров отходов, содержащих цианиды. Тогда от отравления погибла большая часть рыбы в Тисе и Сомеше, а потоки яда достигли Дуная.
Сейчас большинство металлургических заводов и шахт в Бая-Маре закрыты, а состояние местных рек стало улучшаться. Три года назад в Сасар возвратились дикие утки.
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