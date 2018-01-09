Трампу снова не повезло: он забыл слова гимна на футбольном матче. Видео

Президент США Дональд Трамп, которому в последнее время здорово достается на орехи от соотечественников, опять "попал" в глупую ситуацию. Он якобы забыл слова гимна на матче финала колледжного американского футбола, сообщает ВВС.
"Позор" Трампа сняли все телекамеры. Президент во время традиционного исполнения гимна якобы запинался и невпопад двигал губами.
Самое интересное, что перед финалом президент еще и написал в твиттере: "Мы хотим, чтобы наш флаг уважали, и мы хотим, чтобы уважали и наш национальный гимн".
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в США автор книги "Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри" журналист Майкл Вулф раскрыл тайну необычной прически Трампа. По словам дочери Трампа, Иванки, все это результат пересадки волос.
"Она часто рассказывала друзьям о технической стороне этого вопроса. После пересадки волос абсолютно лысая макушка окружена вьющимися волосами спереди и по сторонам. Они направлены со всех сторон таким образом, чтобы сойтись в центре, затем зачесаны назад и зафиксированы гелем", — пишет журналист в своей книге.
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