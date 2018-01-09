Трампу снова не повезло: он забыл слова гимна на футбольном матче. Видео

Президент США Дональд Трамп, которому в последнее время здорово достается на орехи от соотечественников, опять "попал" в глупую ситуацию. Он якобы забыл слова гимна на матче финала колледжного американского футбола, сообщает ВВС.



Трамп забыл гимн

"Позор" Трампа сняли все телекамеры. Президент во время традиционного исполнения гимна якобы запинался и невпопад двигал губами.

Самое интересное, что перед финалом президент еще и написал в твиттере: "Мы хотим, чтобы наш флаг уважали, и мы хотим, чтобы уважали и наш национальный гимн".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в США автор книги "Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри" журналист Майкл Вулф раскрыл тайну необычной прически Трампа. По словам дочери Трампа, Иванки, все это результат пересадки волос.

"Она часто рассказывала друзьям о технической стороне этого вопроса. После пересадки волос абсолютно лысая макушка окружена вьющимися волосами спереди и по сторонам. Они направлены со всех сторон таким образом, чтобы сойтись в центре, затем зачесаны назад и зафиксированы гелем", — пишет журналист в своей книге.