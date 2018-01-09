H&M извинился за фото чернокожего ребенка с надписью про обезьяну

В Швеции крупная торговая сеть H&M принесла извинения клиентам и удалила рекламу с темнокожим ребенком в худи с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях". Причиной стало обвинения пользователей соцсетей в адрес ретейлера в расизме, сообщает CBS.

"Мы приносим искренние извинения за этот образ. Он удален из онлайн-доступа, продукт не будет продаваться в США", — заявили в компании.

Реклама возмутила не только простых обывателей, но и медийных персон. Музыкат The Weeknd заявил, что больше не будет сотрудничать с ретейлером, в рекламе которого он снялся ранее. "Утром проснулся и был шокирован и смущен этим фото. Я глубоко обижен и больше не буду работать с H&M", — написал он в своем "твиттере".

Моделями для других худи с животными магазин выбрал белых детей. Они рекламировали футболки с надписями про тигра и жирафа.

Ретейлер не в первый раз поднимает темы с расовыми или гендерными подтекстами в своей рекламе. Так, возмущение вызвала женская футболка, намекающая на то, что девочки глупее мальчиков. На женской футболке был список "Мои любимые предметы", галочки стояли возле слов шопинг, музыка, танцы, рядом с надписью математика стоял пустой квадрат.

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