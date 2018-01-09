Уволенный сотрудник засудит Google за дискриминацию белой расы

Деймор и другой бывший сотрудник Google Дэвид Гудман обвиняют интернет-компанию в дискриминации по цвету кожи и политическим взглядам, сообщает Reuters.

Истцы утверждают, что Google не защищает от притеснений на рабочем месте белых мужчин, которые поддерживают президента США Дональда Трампа или придерживаются консервативных политических взглядов.

Подавшие иск против Google просят суд обязать компанию прекратить дискриминацию сотрудников с консервативными политическими взглядами, а также выплатить им компенсацию, размер которой не указывается.

Google распространила заявление, в котором говорится, что компания ждет возможности представить аргументы в свою защиту при рассмотрении иска Деймора в суде.

"Деймор, Гудман и другие подобные им были подвергнуты остракизму, унижены и наказаны за свое политическое инакомыслие и за то, что имели несчастье появиться на свет белыми и/или мужчинами", — говорится в заявлении.

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