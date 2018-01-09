Полиция США расстреляла рекордное количество американцев

В США в прошлом году полицейские застрели по долгу службы 987 человек. Это больше, чем в 2016 году, замечает Washington Post.

Число убитых полицейскими вооруженных и невооруженных афроамериканцев непропорционально высоко — 22% от общего показателя. При этом чернокожие составляют лишь 6% населения США.

Последние три года полиция в США чаще всего убивала белых мужчин, которые были вооружены. Их было 735 по сравнению с 693 — в 2016 году.

Правоохранительные органы США с каждым годом ведут себя все более агрессивно. В марте 2015 года американская полиция убила 111 человек. А ведь, пишет издание "AlterNet", с 1900 года вся (!) полиция Великобритании убила "лишь" 52 человека!

По мнению автора материала, не нужно пытаться внести поправки на численность населения, бедность, и распространенность психических заболеваний — немотивированная агрессия самих полицейских уже ни для кого сектертом не является.

"Сам факт того, что в Америке полицейские за месяц убивают вдвое больше людей, чем за всю новейшую историю Британии, ненормален, абсурден и не может не пугать", отмечает колумнист издания Шон Кинг.

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