ВМФ России ответил НАТО: "Балтийцы не обижаются, балтийцы мстят"

Минобороны Британии объяснило, что фрегат британских ВМС "Вестминстер" был отправлен в пролив Ла-Манш для сопровождения группы российских кораблей. Выдвижение фрегата связано с тем, что суда ВМФ России вошли в "зону национальных интересов Королевского флота", сообщает Evening Standard.

Британские военные назвали сопровождение кораблей других государств "обычной практикой", но при этом не не уточняется ни число, ни тип кораблей ВМФ России, ни их точное местоположение.

Это не первый подобный случай за последнее время. В конце декабря патрульный корабль "Тайн" сопровождал в районе пролива Ла-Манш российский лайнер, который, по мнению британцев, мог собирать разведывательную информацию.

В это же время фрегат "Сент-Олбанс" сопроводил российский корабль "Адмирал Горшков", когда тот проходил поблизости от британских территориальных вод в Северном море. "Сент-Олбанс" наблюдал за фрегатом ВМС России в течение трёх дней, а затем вернулся на базу в Портсмуте.

В декабре 2017 года Британия направила вертолёт Wildcat для наблюдения за двумя российскими кораблями.

Однако, считают эксперты, существует порядок прохождения кораблей в международных водах, и российские корабли всегда строго его придерживаются. Сопровождение российских кораблей — чистая провокация.

"Когда был СССР, они боялись, а сейчас почему-то решили, что с нашим Военно-морским флотом можно устраивать такие провокации. Я надеюсь, что наш ВМФ продемонстрирует свою силу и покажет, что такие вещи с нами не проходили, не проходят и не будут проходить", — так, например, считает главный редактор журнала "Армия и флот" Дмитрий Шеремецкий, которого цитирует RT.

"Если они идут параллельно нашим кораблям, не совершая никаких манёвров, которые могли бы нанести урон или спровоцировать какой-то инцидент, вопросов нет: они идут в нейтральных водах, мы идём в нейтральных водах… Как-то странно, что наши как-то всегда лояльно к этому относятся, надо быть поагрессивнее, пожёстче", — считает Шеремецкий.

Как сообщает телеграм-канал "Капитан Врунгель""Кто не в теме, сейчас соединение БФ, в составе пары корветов пр 20380 и судов обеспечения, возвращается домой после боевой службы в Средиземке. Вот и поглядим теперь на организацию новогоднего боевого дежурства в НАТО. Когда все в рождественских отпусках. Это вам не неуклюжего Кузю по океану гонять. Как говаривал один широко известный в узких кругах флотоводец: "Балтийцы не обижаются, балтийцы мстят".

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