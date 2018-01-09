Работодатели ЕС заставляют украинцев носить жовто-блакитную одежду

Польская компания Lindab заставляет украинских рабочих в обязательном порядке носить синие брюки и желтые рубахи. Поляки не видят в этом ничего особенного, так как синие брюки носят все работники компании, а цвета рубах позволяют понять, к какой сфере деятельности относится работник, сообщает warszawa. wyborcza.pl.

Механики носят зеленые рубашки, бригадиры — красные. Но только украинцы, кем бы они не работали, обязаны надевать желто-голубой костюм.

"Я не мог даже представить, что такое возможно! Представьте, что поляков обязывают одевать красно-белую униформу, когда они работают за рубежом", — цитирует издание одного из клиентов компании.

Руководитель завода Михал Вроблевский отрицает обвинения, говоря, что таким образом помечает сотрудников, которые не разговаривают на польском.

Украинцы массово уезжают на работу в Польшу, но вскоре возвращаются обратно, не выдерживая рабских условий труда.

Как заявила в эфире полтавского TV Ltava юрист Ольга Барсукова, "я была начальником отдела кадров группы компаний, которые предоставляют услуги. Где-то с января мы стали терять квалифицированных молодых людей, 22-28 лет. Они работали, пока могли, параллельно с учебой, потом выехали. Но месяца через 2-3 они начали возвращаться".

По ее словам, компания делала все, чтобы удержать людей от этого шага, "с каждым человеком, который хотел от нас уйти, мы разговаривали. Это входило в мои должностные обязанности, я поясняла их состояние легализации, то, что у них почти нет шансов стать гражданином Польши, что не всегда происходит так, как обещают".

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