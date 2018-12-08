Eurasisches Magazin: продолжительность жизни русских крайне мала

Средняя продолжительность жизни русских мужчин составляет 65 лет. В Соединенных Штатах Америки мужчины живут, например, 78 лет, а в Японии и вовсе 84. Мужчины же в Германии живут в среднем по 80 лет. Вопросом, почему же русские живут так мало, задались немецкие социологи.

О результатах их исследования сообщает немецкое издание Eurasisches Magazin.

Среднестатистический россиянин не доживает до пенсионного возраста, принятого в Германии. Немецкие исследователи удивились этому факту и решили разобраться, в чем же причина столь удручающей статистики. Проведя исследование, они решили, что россияне слишком много употребляют алкоголя и табака.

Чрезмерное употребление русскими алкоголя, указывают исследователи из Германии, влечет за собой серьезные проблемы со здоровьем, несчастные случаи, бытовое насилие и самоубийства. Примечательным для немецких исследователей стало то, что русские женщины следят за собственным здоровьем намного внимательнее. Социологи из Германии считают, будто русские женщины ведут более здоровый образ потому что чуть сообразительнее мужчин. Они, уверены немецкие исследователи, понимают, что им нужны силы на "преодоление бытовых трудностей".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что турецкие средства массовой информации поделились своими мыслями на счет системы воспитания в российских семьях. Так, по словам журналистов, главенствующую роль в воспитании детей в России играет женщина. Возможно, от этого, пишут турецкие СМИ, российские дети остаются "детьми" чуть ли не до 40 лет.

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