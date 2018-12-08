Pew Research Center: отношение к Путину и России во всем мире остается негативным

Мир относится к Российской Федерации и ее действующему президенту Владимиру Путину негативно.

Такого мнения, ссылаясь на социологические опросы, придерживается амеркианское издание Pew Research Center.

Респонденты, хоть и недолюбливают Россию и ее политического лидера, признают тот факт, что за последнюю четверть века она значительно увеличила свой авторитет на мировой политической арене.

Но лишь в четырех странах — Филиппинах, Тунисе, Южной Корее и Греции — указывает Pew Research Center, внешнюю политику главы РФ Владимира Путина поддерживает хотя бы половина опрошенных. Особенно же негативно к России относятся в Европе и Северной Америке. Жители Африки и Латинской Америки, указывают авторы материала, толком не смогли сформулировать свое отношение к России и Путину.

Любопытно, что, согласно все тем же социологическим опросам, большинство населения планеты Земля относится негативно и к главам двух других сверхдержав. Так, опрошенные социологами заявили, что не доверяют, боятся или же не любят действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главу Китайской народной республики Си Цзиньпиня.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что европейское аналитическое агентство составило список стран, которые больше всего ненавидят Россию. Так, в лидерах рейтинга оказались Швеция, Великобритания и страны Прибалтики — Литва, Латвия и Эстония.

Фото: kremlin. ru

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