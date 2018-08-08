Канаде намекнули на повторение 11 сентября

Саудовская Аравия угрожает Канаде террористическим актом. Так, во всяком случае, думает сотрудник института глобальной государственной политики Тобиас Шнайдер.

фото: pixabay.com

Он опубликовал в своем аккаунте в Twitter скриншот, который, по его мнению, доказывает эту теорию. По словам Тобиаса Шнайдера, повезло, что он догадался запечатлеть это — теперь ту запись не найти. Так, на скриншоте изображен пролетающий над Торонто авиалайнер.

Этот коллаж выложили на своей странице администраторы аккаунта "Саудовская Аравия в инфографике", который принадлежит пресс-службе государства. Действительно, если постараться, в фотоколлаже можно углядеть намек на трагедию 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки. На снимке — канадский авиалайнер, летящий прямо на башню "Си-Эн", что является негласным символом Торонто.

Остроту ситуации добавляет комментарий под фото. Там — арабская пословица, аналог русской "Кто к нам с мечом придет, тот от мяча и погибнет". Стоит отметить, довольно устрашающая надпись.

Конфликт меж двумя государствами разгорелся буквально на днях. Все из-за брата и сестры Бадави, что сбежали в Канаду из Саудовской Аравии. На родине их приговорили к смертной казни за оскорбление ислама. Но и в Канаде их заключили под стражу. Некоторые представители канадского правительства выступили с призывом освободить семью Бадави из тюрьмы, что возмутило Саудовскую Аравию.

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