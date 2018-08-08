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Канаде намекнули на повторение 11 сентября

Мир

Саудовская Аравия угрожает Канаде террористическим актом. Так, во всяком случае, думает сотрудник института глобальной государственной политики Тобиас Шнайдер.

Канаде намекнули на повторение 11 сентября. 390566.jpeg
фото: pixabay.com

Он опубликовал в своем аккаунте в Twitter скриншот, который, по его мнению, доказывает эту теорию. По словам Тобиаса Шнайдера, повезло, что он догадался запечатлеть это — теперь ту запись не найти. Так, на скриншоте изображен пролетающий над Торонто авиалайнер.

Этот коллаж выложили на своей странице администраторы аккаунта "Саудовская Аравия в инфографике", который принадлежит пресс-службе государства. Действительно, если постараться, в фотоколлаже можно углядеть намек на трагедию 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки. На снимке — канадский авиалайнер, летящий прямо на башню "Си-Эн", что является негласным символом Торонто.

Остроту ситуации добавляет комментарий под фото. Там — арабская пословица, аналог русской "Кто к нам с мечом придет, тот от мяча и погибнет". Стоит отметить, довольно устрашающая надпись.

Конфликт меж двумя государствами разгорелся буквально на днях. Все из-за брата и сестры Бадави, что сбежали в Канаду из Саудовской Аравии. На родине их приговорили к смертной казни за оскорбление ислама. Но и в Канаде их заключили под стражу. Некоторые представители канадского правительства выступили с призывом освободить семью Бадави из тюрьмы, что возмутило Саудовскую Аравию.

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"Саудовская Аравия становится полицейским государством"
Темы США Канада Садовская Аравия
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