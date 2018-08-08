Канаде намекнули на повторение 11 сентября

Саудовская Аравия угрожает Канаде террористическим актом. Так, во всяком случае, думает сотрудник института глобальной государственной политики Тобиас Шнайдер.
Он опубликовал в своем аккаунте в Twitter скриншот, который, по его мнению, доказывает эту теорию. По словам Тобиаса Шнайдера, повезло, что он догадался запечатлеть это — теперь ту запись не найти. Так, на скриншоте изображен пролетающий над Торонто авиалайнер.
Этот коллаж выложили на своей странице администраторы аккаунта "Саудовская Аравия в инфографике", который принадлежит пресс-службе государства. Действительно, если постараться, в фотоколлаже можно углядеть намек на трагедию 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки. На снимке — канадский авиалайнер, летящий прямо на башню "Си-Эн", что является негласным символом Торонто.
Остроту ситуации добавляет комментарий под фото. Там — арабская пословица, аналог русской "Кто к нам с мечом придет, тот от мяча и погибнет". Стоит отметить, довольно устрашающая надпись.
Конфликт меж двумя государствами разгорелся буквально на днях. Все из-за брата и сестры Бадави, что сбежали в Канаду из Саудовской Аравии. На родине их приговорили к смертной казни за оскорбление ислама. Но и в Канаде их заключили под стражу. Некоторые представители канадского правительства выступили с призывом освободить семью Бадави из тюрьмы, что возмутило Саудовскую Аравию.
Читайте также:
Саудовская Аравия собралась воевать сразу с тремя…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Федеральная служба безопасности предоставила совсем иные данные о количестве иностранных болельщиков, нежели российский премьер-министр.
Член политсовета "Партии перемен" Андрей Нечаев объяснил, почему России не нужен "Северный поток - 2", а платить Украине побольше — вполне нормально.
Тарифы ЖКХ поднимутся на 2%. В пресс-службе Минэкономразвития причиной повышения назвали рост НДС с 18 до 20%, который привел к "ухудшению финансового состояния" ресурсоснабжающих компаний.
Будет ли всеуничтожающая война, или наша цивилизация пока еще не до конца обезумела? И долго ли возможно трепыхаться на тонкой грани, если многие вершители судеб мира тянут его в свою сторону? "Правде.Ру" об этом рассказал военный политолог, завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Плеханова Андрей Кошкин.