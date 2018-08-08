Стало известно, как Китай ударит по США

Правительство Китайской народной республики опубликовало очередной список импортируемых из Соединенных Штатов Америки товаров, на которые в скором времени начнут действовать таможенные пошлины. В "расстрельном списке" нашлось место автомобилям, запчастям, медицинскому оборудованию, а также газу и углю.

Напомним, что данная инициатива Поднебесной стала ответной мерой на решение американского правительства значительно повысить ввозные тарифы на товары из Китая. Отметим, что Пекин согласен пойти на ступки и прекратить торговую войну, что развязалась между КНР и США. При каждом удобном случае Китай заявляет о том, что готов начать переговоры с Вашингтоном и уладить все разногласия. По словам представителей китайского правительства, ситуацию ухудшает именно Америка, а они лишь отвечают козням Вашингтона, вводя ответные санкции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что торговая войну между Китайской народной республикой и Соединенными Штатами Америки — это шанс для Российской Федерации. Раз Пекин принял решение не ввозить на территорию страны ряд американских товаров, то нужен тот, кто займет место США. Этим "кем-то" вполне может стать Россия, считает китайское правительство. Также "Правда.Ру" приводила статью о том, в чем именно авиация РФ и КНР превосходит американские самолеты.

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