Американский сенатор поведал о письме Трампа Путину

Американский президент Дональд Трамп написал письмо российскому коллеге Владимиру Путину. Послание в администрацию лидера РФ передал сенатор Рэнд Пол.

Фото: twitter.com/RandPaul

Он был на российской земле с визитом и рассказал о факте передачи через Twitter. По словам сенатора, в послании речь идет о том, как важно продолжать взаимодействие Москвы и Вашингтона в различных направлениях. Среди них борьба с терроризмом, диалог в сфере законодательства и возрождение культурных обменов.

Кроме того, во время посещения российской столицы Пол пригласил представителей комитета СФ по международным делам посетить США, чтобы продолжить межпарламентский диалог.

Стоит пояснить, сенатор славен своей нелюбовью к политике давления, именно ее проводит американская администрация. Он предпочитает дипломатию и поддерживает Трампа в желании взаимодействовать с главами разных стран.

Напомним, 27 июля Путин согласился на встречу с Трампом в Вашингтоне или в Москве. Пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс прокомментировала, что глава Белого дома готов прилететь в РФ после того, как получит официальное приглашение. Также он будет рад принимать коллегу у себя в следующем году.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о письме, которое лидер США получил от Владимира Путина. Тогда Трамп назвал послание "очень приятным". Помимо поздравлений с праздниками, которые приходились на ближайшие после получения сообщения дни, в тексте речь шла о надежде на конструктив в диалоге меж державами и восстановление отношений.

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