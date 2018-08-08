Признался сам: стало известно, кто готовил атаку дронов на Мадуро

Бывший начальник венесуэльской муниципальной полиции, антиправительственный активист Сальваторе Луккезе признался в том, что поддерживал организаторов покушения на лидера государства Николаса Мадуро.
Такое заявление он сделал в ходе общения с журналистом агентства Рейтер. Кроме того, Луккезе пояснил, дроны выпустили участники движения, которое известно в стране под названием "Сопротивление". В организацию входят студенты и экс-военные. Агентство отмечает, что на них ответственность за протестные волны, прокатывающиеся по стране в последние годы.
В этом контексте стоит отметить, представители США и оппозиции выдвигали версии, что покушение было хорошо разыгранной инсценировкой.
Ранее "Правда.Ру" писала, что известно о покушении на Мадуро стало от венесуэльского министра связи Хорхе Родригес. Преступники планировали совершить задуманное при помощи беспилотников, начиненных взрывчаткой. Планировалось, что преступление должно было свершиться на празднике в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии.
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