Американский журналист объяснил, почему Россия - друг США

На страницах американского издания Foreign Policy Journal появилась любопытная и нетривиальная по содержанию статья, гласящая о том, что Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки - друзья.
В статье говорится, что Москва не может стать и никогда не станет Вашингтону настоящим союзником по одной причине — на протяжении многих лет России приходилось мириться с агрессией Америки и учиться не отвечать на нее. Это-то и препятствует полному взаимопониманию меж сверхдержавами.
В качестве примеров американской агрессии автор статьи приводит события 1917 года. Тогда, во время Гражданской революции в России, Соединенные Штаты Америки послали в Мурманск, Архангельск и Владивосток свои войска, чтобы свергнуть российское правительство. Также автор указал на стратегию, которой предлагали придерживаться многие американские политики во времена Второй мировой войны. Так, в том случае, если бы в войне побеждал Третий Рейх, они предлагали поддержать СССР, а если сильнее окажется Советский Союз, то, по их мнению, стоило бы поддержать Германию. Благодаря такой линии поведения американские политики надеялись как можно сильнее ослабить своих потенциальных соперников.
Сегодня США обвиняет Россию и во вмешательстве в выборы президента, и в "оккупации" Крымского полуострова, и в отравлении людей в Соединенном Королевстве. Хотя, утверждает автор статьи, не сказать, что у них самих руки чисты. Журналист задается вопросом — кто бы стал терпеть такое и мириться с подобным? Лишь друг, резюмирует он.
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