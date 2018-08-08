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Украинцы рассказали, как готовятся к запрету поездов в Россию

Мир

Несмотря на отмену железнодорожного сообщения между Россией и Украиной, жители обеих стран не прекратят пересекать российско-украинскую границу. Журналисты "Вестей" выяснили, что жители двух стран вместо поездов будут пользоваться поездами и маршрутками.

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что его ведомство рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой. Предполагается запрет не только поездов, направляющихся в столицу, но и в другие российские регионы.

"Я постоянно езжу к сыну в Харьков на выходные - проведать внуков, в основном автобусы и маршрутки. Как Украина отменила электричку, так появилось сразу больше автобусных маршрутов. Это быстрее, удобнее, но немного дороже. Хочешь ехать с комфортом - можешь ехать на такси. Это стоит около 700 рублей. Кстати, можно уехать практически в любое время. Я не замечу, если Украина отменит поезда в Россию", - рассказала журналистам жительница Белгорода Тамара. 

Как пишут украинские журналисты, Харьков находится близко к границе с Россией, а российский Белгород был и остаётся тесно связанным с первой столицей Украины. Ещё в советское время между двумя областными центрами курсировали электрички и автобусы. Многие белгородцы учились и работали в Харькове, многие на выходные выбирались в Харьков за покупками и на футбол. 

После прекращения прямых авиаперелётов между Украиной и Россией в Белоруссии организовали настоящий авиахаб. Украинцы и россияне летают друг к другу через Минск. Белорусы зарабатывают на этом пассажиропотоке приличные деньги, которые раньше доставались украинским авиакомпаниям и аэропортам. Как полагают журналисты, в случае с отменой поездов Минск организует пассажирские перевозки с пересадкой в Белоруссии.

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Темы РЖД Украина украинский вопрос железнодорожное сообщение
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