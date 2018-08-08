Ходорковский рассказал поклонникам о новых жертвах, которые "обязательно будут"

Основатель Центра управлениями расследованиями (ЦУР), отправивший в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) трех впоследствии убитых там российских журналистов, Михаил Ходорковский предупредил о том, что «на нашем пути еще обязательно будут жертвы».
В своем профиле в социальной сети Facebook Ходорковский заявил, что съемочная группа не поехала за "длинным рублем". Она была готова поехать только за счет финансирования затрат и надеялась на заработок через продажу отснятого материала.
Под публикацией началась оживленная дискуссия. Оператор-постановщик Альбина Кириллова заявила, что он не мог разрешить журналистам выехать на территорию ЦАР без проверки безопасности и нужной организации поездки.
На комментарий он ответил следующим образом: "На нашем пути еще обязательно будут жертвы. У нас такой путь. Люди, которые идут с нами, должны это знать. Бороться с таким режимом и не ждать каждый день, что он может стать последним - смешно и наивно. Заниматься расследованиями дел, где речь идет о подготовке вооруженных наемников, о миллиардной коррупции и оставаться вне смертельного риска - невозможно. Не говорить об этом, убеждать в обратном, было бы подло», - заявил Ходорковский.
Напомним, журналисты работали в ЦАР по заказу "Центра управления расследованиями" (проект Михаила Ходорковского). 31 июля появилась информация об их убийстве, тела нашли в машине, она находилась в 33 км от города Сибут в ЦАР. Ранее "Правда.ру" писала, что, по словам властей Центрально-Африканской Республики, журналистов убили, так как они сопротивлялись захвату машины, когда на ТС напали преступники.
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