ВМС Украины: "Будем топить русский флот, если найдем чем"

Равновооруженность с Москвой на Черном и Азовском морях невозможна. С таким признанием выступило командование украинских ВМС в контексте рассуждений о развитии флота на ближайшие 17 лет.
Однако авторы стратегии отмечают, для того, чтобы сдержать российскую агрессию на воде, хватит маленького и при этом эффективного флота. В пример были приведены норвежский, шведский и израильский.
Киев планирует создать флот, способный справиться со всеми задачами, которые может возложить государство. Во-первых, реанимировать прибрежный флот, во-вторых, — москитный, а после этого перейти к сбалансированному.
С точки зрения флотского руководства именно поэтапная работа приведет к успеху, этот план будет предоставлен на рассмотрение власти и граждан.
В этом контексте следует пояснить, что украинские ВМС представляют печальное зрелище: на Черном море не более десятка кораблей.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала, президент Украины Петр Порошенко выразил убеждение, что модернизация кораблей ВМС сегодня является более уместной и эффективной, чем строительство новых судов. "Сегодня есть наработки по модернизации кораблей, оснащении их высокоточным оружием, новыми средствами радиоэлектронной борьбы, которые сделают эти корабли более эффективными", — сказал он.
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