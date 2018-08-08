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Президент Латвии обнаружил выгоду России от авиаудара НАТО в Эстонии

Мир

Президент Латвии Раймонд Вейонис считает, что случайный запуск ракеты испанским истребителем НАТО выгоден России. По его словам, Москва пытается придать резонанс этому конфликту, чтобы подчеркнуть опасность размещения войск НАТО возле своих границ, передает РИА Новости.

Президент Латвии обнаружил выгоду России от авиаудара НАТО в Эстонии. 390550.jpeg
Фото: flickr.com

Заявление было сделано после встречи с Марисом Кучинскисом, премьер-министром Латвии. Вейонис назвал причиной инцидента человеческий фактор, подчеркнув, что при работе с военной техникой надо быть ответственным.

Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) назвали возможность призмеления ракеты на территории страны маловероятной.

7 августа испанский истребитель Eurofighter Typhoon, пролетая над Эстонией, по ошибке запустил боевую ракету. Об этом сообщили в Министерстве обороны прибалтийской страны. Данный истребитель входит в состав миссии Североатлантического альянса в Прибалтике. Инцидент произошел неподалеку от города Отепя, примерно в сотне километров от границы Эстонии с Российской Федерацией.

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Темы НАТО Эстония авиаудар вооружение
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