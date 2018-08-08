Президент Латвии обнаружил выгоду России от авиаудара НАТО в Эстонии

Президент Латвии Раймонд Вейонис считает, что случайный запуск ракеты испанским истребителем НАТО выгоден России. По его словам, Москва пытается придать резонанс этому конфликту, чтобы подчеркнуть опасность размещения войск НАТО возле своих границ, передает РИА Новости.
Заявление было сделано после встречи с Марисом Кучинскисом, премьер-министром Латвии. Вейонис назвал причиной инцидента человеческий фактор, подчеркнув, что при работе с военной техникой надо быть ответственным.
Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) назвали возможность призмеления ракеты на территории страны маловероятной.
7 августа испанский истребитель Eurofighter Typhoon, пролетая над Эстонией, по ошибке запустил боевую ракету. Об этом сообщили в Министерстве обороны прибалтийской страны. Данный истребитель входит в состав миссии Североатлантического альянса в Прибалтике. Инцидент произошел неподалеку от города Отепя, примерно в сотне километров от границы Эстонии с Российской Федерацией.
Читайте также:
Истребитель НАТО случайно нанес ракетный удар по Эстонии
Что скажут в НАТО: комплекс "Искандер-М" получил новые возможности
Эстония арестовывает российские корабли
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Федеральная служба безопасности предоставила совсем иные данные о количестве иностранных болельщиков, нежели российский премьер-министр.
Член политсовета "Партии перемен" Андрей Нечаев объяснил, почему России не нужен "Северный поток - 2", а платить Украине побольше — вполне нормально.
Тарифы ЖКХ поднимутся на 2%. В пресс-службе Минэкономразвития причиной повышения назвали рост НДС с 18 до 20%, который привел к "ухудшению финансового состояния" ресурсоснабжающих компаний.
Десять лет назад, 8 августа 2008 года, Грузия напала на Южную Осетию, и так началось столкновение, которое впоследствии назовут "Пятидневная война".