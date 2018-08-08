СМИ раскрыли темы личной беседы Путина и Трампа в Хельсинки

Американское издание Politico представило на суд общественности темы, что обсуждали во время официальной встречи в Хельсинки президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и глава Российской Федерации Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru

По словам авторов статьи, информация поступила к ним в руки от россиян, что принимали участие в организации саммита. Документ, попавший в редакцию, носит название "Диалог по проблеме контроля над вооружениями".

Так, выяснилось, что российский президент выступил с предложением продлить договор о Стратегических наступательных вооружениях, действие которого заканчивается в 2021 году. Договор этот ограничивает размер ядерного оружия, которое можно иметь государствам. Также Владимир Путин предложил Дональду Трампу заключить новое соглашение, что регулировало бы размещение оружия в космосе.

Напомним, что встреча глав двух сверхдержав прошла в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Перед непосредственно официальной частью встречи Путин и Трамп переговорили, что называется, тет-а-тет. Беседа их длилась несколько часов. После разговора с глазу на глаз главы Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации выступили на совместной пресс-конференции. В ходе ее Путин и Трамп заявили, что обсуждали борьбу с терроризмом и ситуацию на территории Сирии.

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