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Источник Правда.Ру

СМИ раскрыли темы личной беседы Путина и Трампа в Хельсинки

Мир

Американское издание Politico представило на суд общественности темы, что обсуждали во время официальной встречи в Хельсинки президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и глава Российской Федерации Владимир Путин.

СМИ раскрыли темы личной беседы Путина и Трампа в Хельсинки. 390524.jpeg
Фото: kremlin.ru

По словам авторов статьи, информация поступила к ним в руки от россиян, что принимали участие в организации саммита. Документ, попавший в редакцию, носит название "Диалог по проблеме контроля над вооружениями".

Так, выяснилось, что российский президент выступил с предложением продлить договор о Стратегических наступательных вооружениях, действие которого заканчивается в 2021 году. Договор этот ограничивает размер ядерного оружия, которое можно иметь государствам. Также Владимир Путин предложил Дональду Трампу заключить новое соглашение, что регулировало бы размещение оружия в космосе.

Напомним, что встреча глав двух сверхдержав прошла в столице Финляндии Хельсинки 16 июля. Перед непосредственно официальной частью встречи Путин и Трамп переговорили, что называется, тет-а-тет. Беседа их длилась несколько часов. После разговора с глазу на глаз главы Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации выступили на совместной пресс-конференции. В ходе ее Путин и Трамп заявили, что обсуждали борьбу с терроризмом и ситуацию на территории Сирии.

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Темы США Путин Трамп Россия Финляндия Хельсинки
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