Американский эксперт: санкции против России безрезультатны

Санкции против российских фирм не имеют эффекта, а порой приносят обратный результат. Заявление этом прозвучало от бывшего главного специалиста Национального разведывательного совета США по России и Евразии Юджина Румера.

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Он поделился своим мнением с The Hill в контексте разговора о новых санкциях Вашингтона в адрес России. Эксперт проиллюстрировал позицию, вспомнив о ситуации с компанией Олега Дерипаски. Санкции против нее повысили цены на алюминий.

Румер убежден, если Конгресс примет новые санкции, то они повторят судьбу предыдущих: поправки Джексона — Вэника, "акт Магнитского", закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" и санкции, связанные с ситуацией вокруг Крымского полуострова. Всех их, считает эксперт, объединяет провал.

Поясним, американские сенаторы выдвинули предложение ввести санкции против госдолга и энергетического сектора РФ.

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