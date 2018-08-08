Журналистка из США предложила запретить футболки

Работник американских средств массовой информации Джулия Дэвис в своем аккаунте в Twitter выразила возмущение футболкой, что показали в эфире российского телевидения. Так, Дэвис заявила, что предмет одежды опасен из-за провокационной надписи на ней.
На футболке красуется надпись "I'd rather be a Russian than a Democrat", что переводится как "Лучше я буду русским, нежели демократом". По словам Джулии Дэвис, футболка эта очень популярна в Соединенных Штатах Америки у тех, кто поддерживает Республиканскую партию.
Подобные футболки действительно пользуются спросом в США. Впервые ее надели на митинге в поддержку Дональда Трампа именно республиканцы.
Журналистка Джулия Дэвис также прикрепила к своему гневному сообщению кадр из передачи федерального телеканала "Россия-1", где телеведущий действительно демонстрирует зрителям эту самую футболку. Дэвис обратила внимание на то, что тренды в современном мире меняются крайне быстро. Еще недавно в Соединенных Штатах Америки подавляющее большинство населения выступали на стороне демократов, но в последние годы все больше и больше американцев поддерживают Республиканскую партию.
Республиканская партия США — наравне с Демократической одна из двух американских политических партий. Была основана в феврале 1854 года. Партия придерживается консервативных взглядов и выступает за снижение налогов, снижение государственных расходов на медицину и образование, а также за стойкость, силу и агрессивность во внешней политике.
Читайте также:
Демократия помойки: куда приведет США новый троцкизм
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Федеральная служба безопасности предоставила совсем иные данные о количестве иностранных болельщиков, нежели российский премьер-министр.
В России планируется ввести так называемый налог с самозанятых. Федеральная налоговая служба прокомментировала нововведение.
Тарифы ЖКХ поднимутся на 2%. В пресс-службе Минэкономразвития причиной повышения назвали рост НДС с 18 до 20%, который привел к "ухудшению финансового состояния" ресурсоснабжающих компаний.
Десять лет назад, 8 августа 2008 года, Грузия напала на Южную Осетию, и так началось столкновение, которое впоследствии назовут "Пятидневная война".