США признали, что Саакашвили перешел черту

Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Америки Кондолиза Райс в 2008 году заявляла Кремлю, что президент Грузии Михаил Саакашвили никогда не позволит себе перейти черту в отношении Южной Осетии. Спустя время выяснилось, как сильно она ошибалась.

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О словах Кондолизы Райс рассказал специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Так, по его словам, Райс неоднократно заявляла ему в приватных беседах, что Москве не о чем переживать — по ее мнению, Республике Южная Осетия, или, как ее называют по-другому, Государству Алания ничего не угрожает.

Также Кондолиза Райс уверяла Сергея Иванова, что глава Грузии действует самостоятельно, и ни Вашингтон, ни кто-либо иной не стоит за его спиной и не отдает ему приказы. Хотя тогдашний государственный секретарь США намекнула, что американское правительство имеет способы давления на Михаила Саакашвили. Возможно, речь идет о помощи Грузии в вступлении в Североатлантический альянс — давнишней мечте маленького государства в Закавказье.

Напомним, что военный конфликт на территории Южной Осетии произошел в августе 2008 года. Грузинские войска вторглись в республику и обстреляли ее столицу Цхинвал из установок "Град". Боевые действия длились ровно пять дней, после чего грузинские военные были вытеснены с территории Южной Осетии.

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