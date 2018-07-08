Российские военные раздали сирийцам 10 тонн гуманитарной помощи

Российская сторона провела гуманитарную акцию в трех сирийских провинциях: Эс-Сувейда, Алеппо и Дейр-эз-Зор. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Фото: Вадим Савицкий

Мирные граждане населенных пунктов Умм-Валад, Тель-Ахмар и Хшам получили более 2 300 наборов с продовольственными товарами, медикаменты и вещи первой необходимости. Общий вес помощи — десять тонн.

Кроме того, идет работа в юго-западной зоне деэскалации. Прошедшие 24 часа дали шанс покинуть территорию по гуманитарному коридору 2370 сирийцам. А за неделю на землю, что контролирует официальная власть, перешли свыше 37 000 человек.

Также стоит отметить, что за прошедшие 24 часа военные из России помогли 36 взрослым и 51 ребенку.

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